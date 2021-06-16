В России предложили ограничить прямые эфиры с несанкционированных митингов

В России предложили ограничить прямые эфиры с несанкционированных митингов. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем обращении на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко политолог заметил, что во время проведения несанкционированных митингов СМИ, в том числе признанные иностранными агентами, ведут прямые трансляции. Он считает, что участникам мероприятия дается возможность высказаться в поддержку незаконного митинга, что может считаться пропагандой незаконных действий.

Также политолог заметил, что прямые эфиры помогают получать организаторам информацию о передвижении как участникам, так и правоохранительным органам, пишет RT.

В мае Конституционный суд (КС) запретил судам общей юрисдикции трактовать серию одиночных пикетов в одном месте, которые проводятся несколько дней подряд, как один несогласованный митинг и привлекать за это к ответственности.

Ольга Плешкова