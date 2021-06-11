Псаки: США хотят «найти путь вперед» в отношениях с Россией на саммите в Женеве

США хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед на предстоящем саммите в Женеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью CNN.

— Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед.

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При этом американская сторона не отказывается ни от каких вариантов действий в отношениях с Россией на фоне саммита. Президент США Джо Байден не будет отказываться от каких-либо тем из-за того, что это не хотят обсуждать в Кремле, подчеркнула Псаки. Так она ответила на вопрос о том, будет ли подниматься вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном.

В четверг представитель госдепартамента Нед Прайс рассказал, что президент США Джо Байден планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в Женеве.