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В Казани за 21 мая произошло семь ДТП с пострадавшими

08:58, 22.05.2021
В Казани за 21 мая произошло семь ДТП с пострадавшими
Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани за 21 мая произошло семь ДТП с пострадавшими, из которых четыре — это наезд на пешеходов и по одному наезд на велосипедиста, столкновение, наезд на препятствие. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Кроме этого, зарегистрировано 84 аварии с материальным ущербом.

Фото: realnoevremya.ru

Задержано четыре водителя в пьяном состоянии и два водителя без прав. Также в отдел полиции были доставлены водитель с поддельным водительским удостоверением и гражданин за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, он же находился в федеральном розыске.

Ранее в Казани произошло ДТП с участием автобуса маршрута №33 и автомобиля «Лада Ларгус».

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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