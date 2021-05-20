Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян из сектора Газа
Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
«МИД России совместно с СВР России и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки в секторе Газа», — говорится в документе.
Отмечается, что правительство РФ должно установить порядок необходимых мероприятий, чтобы реализовать распоряжение.
Ранее Путин призвал прекратить огонь в палестино-израильском конфликте и найти пути его урегулирования. Глава государства отметил, что вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирных жителей, среди которых есть дети.
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