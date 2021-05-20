Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«МИД России совместно с СВР России и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки в секторе Газа», — говорится в документе.

Отмечается, что правительство РФ должно установить порядок необходимых мероприятий, чтобы реализовать распоряжение.

Ранее Путин призвал прекратить огонь в палестино-израильском конфликте и найти пути его урегулирования. Глава государства отметил, что вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирных жителей, среди которых есть дети.

Алексей Нечаев