В Татарстане проверяют сообщения о нападении сотрудников цирка на журналиста

В Татарстане полицейские начали проводить проверку по заявлению фотокорреспондента газеты «Челнинские известия» Антона Катушенка после нападения на него сотрудников частного зоопарка. Об этом заявили в МВД по РТ.

Заявление поступило в правоохранительные органы 17 мая.

«Челнинским известиям» читатели ранее сообщили, что в передвижном Международном цирке братьев Гертнер животные не содержатся в соответствующих условиях. Местные жители жаловались на то, что не могут спать из-за криков животных. Катушенок по заданию редакции направился в зоопарк, чтобы узнать, в каких вольерах они сидят. Он планировал снять животных возле торгового центра «Торговый квартал», на парковке которого давал представления цирк братьев Гертнер.

По данным газеты, произвести фотосъемку ему не дали: когда он приблизился к клетке с верблюдами, к молодому человеку подошли сотрудники цирка. Катушенок предупредил, что он журналист, но его стали выгонять. В один момент один из сотрудников выхватил телефон из рук корреспондента. Несколько человек хватали его, запугивали и разбили телефон.

Сейчас МВД по РТ проводит проверку, передает «РИА Новости».

В апреле челнинцы направили жалобу в управление Россельхознадзора по Татарстану на передвижной зоопарк, который разместился у городского майдана. Один из посетителей назвал его «тюрьмой на колесах».

