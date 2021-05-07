В Лаишевском районе школьники установили таблички на домах тыловиков

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В селе Столбище Лаишевского района Татарстана школьники придумали акцию ко Дню Победы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дети устанавливают таблички с именами тыловиков на их домах. Отмечается, что после войны на каждом доме были красные флажки, они символизировали тех, кто не вернулся с поля боя. Сейчас школьники хотят возродить эту традицию и немного изменить — планируется, что таблички будут на каждом доме, где живут труженики тыла.

С 8 по 19 мая пройдет символическая соревновательная акция «Дойти до Берлина», посвященная Дню Победы. Идея заключается в том, чтобы за 12 дней участники команд прошли расстояние, равное расстоянию от Москвы до Берлина.



Алексей Нечаев