В Татарстане за первый квартал смертность выросла почти на 16%

В Татарстане в январе — марте 2021 года зарегистрировали 13 033 случая смерти, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (11 269 умерших в первом квартале 2020 года). Такие данные приводит Росстат.

При этом в марте 2021 года смертность в Татарстане выросла на 15,2% по сравнению с мартом 2020 года: 4 314 и 3 746 случаев смерти соответственно.

В Приволжском федеральном округе смертность в январе — марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 23,5%: за первый квартал этого года в ПФО зарегистрировали 120 786 умерших, за этот же период 2020 года — 97 833.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России количество смертей в январе — марте увеличилась на 26,9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. За первые три месяца 2021 года в стране умер 583 761 человек.

Напомним, что в феврале текущего года в Татарстане, по данным Росстата, умерли 3 859 человек, что на 384 смерти больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 475 умерших). Годовой рост смертности по итогам второго месяца 2021 года составил 11,1%.

Татьяна Демина