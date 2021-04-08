В Татарстане в феврале рост смертности замедлился до 11%

В феврале текущего года в Татарстане, по данным Росстата, умерли 3 859 человек, что на 384 смерти больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 475 умерших). Годовой рост смертности по итогам второго месяца 2021 года составил 11,1%.

В январе текущего года рост смертности в республике составлял 20,1% (среднероссийском показатель был 33,9%). При этом по итогам прошлого года Татарстан стал одним из лидеров по росту избыточной смертности: в 2020 году умерли 54,3 тыс. татарстанцев, что на 11,6 тысячи больше, чем за 2019 год, пишет «Коммерсантъ».

В среднем в России смертность по итогам февраля возросла на 20,6%: умерли 172,7 тысячи россиян. За аналогичный период 2020 было зарегистрировано 143,2 тысячи смертей. В Приволжском федеральном округе число летальных исходов в среднем увеличилось на 18,4%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России численность населения будет снижаться в ближайшие несколько лет в силу объективных демографических трендов.

Татьяна Демина