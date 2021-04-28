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Внешнеторговый оборот Татарстана и Белоруссии составил $870,4 млн

12:52, 28.04.2021
Внешнеторговый оборот Татарстана и Белоруссии составил $870,4 млн
Фото: Официальный Татарстан

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Стороны обсудили внешнеторговый оборот, который по итогам прошлого года составил $870,4 миллиона.

Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, главным направлением белорусско-татарстанского сотрудничества является развитие кооперационных связей между предприятиями нефтехимического комплекса. На их долю приходится более двух третьих взаимного товарооборота между Беларусью и Татарстаном.

Татарстан является основным поставщиком не производимого в Белоруссии нефтехимического сырья — синтетического каучука, полимеров этилена, моноэтиленгликоля и др.

Также на территории Белоруссии эксплуатируются 18 АЗС ПАО «Татнефть». Действуют четыре дилера ПАО «КАМАЗ» по реализации автомобилей и запасных частей.

Головченко прибыл в Казань сегодня.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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