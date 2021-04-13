Два кондуктора казанских автобусов попали на дисциплинарные комиссии из-за жалоб
В Казани в результате жалоб пассажиров двоих кондукторов вызвали на дисциплинарные комиссии. Об этом сообщили в ассоциации АТП РТ.
С начала апреля в рамках акция «народный контролер» поступило 25 обращений, из которых 21 связано с оплатой проезда.
«По итогам проверок подтвердились два обращения: первое о том, что кондуктор дал билет без даты и времени, второе о том, что через заднюю дверь в автобусе подошла кондуктор, отдали ей 35 рублей за проезд, но она вернула пять рублей, при этом билет не дала. Рядом стоял парень, ему также билет кондуктор не дала», — рассказали в ассоциации АТП.
Сотрудников вызвали на дисциплинарные комиссии. Решения о дальнейшей работе этих сотрудников будут принимать директора автотранспортных предприятий. По остальным жалобам все еще идут проверки.
Среди обращений есть жалобы на то, что кондуктор просит дать 30 рублей наличными вместо оплаты картой, по поводу билета кондуктор дал отчет за смену: «новый вид билета». Также среди жалоб есть такие: кондуктор дает сдачу 20 рублей вместо 15 рублей, но без билета.
По итогам апреля, ассоциация определит пассажира, кому именно выдаст проездной на месяц.
Ранее в Казани вручили безлимитные проездные билеты пассажирам, которые помогли выявить кондукторов-нарушителей.
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