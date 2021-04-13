Два кондуктора казанских автобусов попали на дисциплинарные комиссии из-за жалоб

В Казани в результате жалоб пассажиров двоих кондукторов вызвали на дисциплинарные комиссии. Об этом сообщили в ассоциации АТП РТ.

С начала апреля в рамках акция «народный контролер» поступило 25 обращений, из которых 21 связано с оплатой проезда.

«По итогам проверок подтвердились два обращения: первое о том, что кондуктор дал билет без даты и времени, второе о том, что через заднюю дверь в автобусе подошла кондуктор, отдали ей 35 рублей за проезд, но она вернула пять рублей, при этом билет не дала. Рядом стоял парень, ему также билет кондуктор не дала», — рассказали в ассоциации АТП.

Сотрудников вызвали на дисциплинарные комиссии. Решения о дальнейшей работе этих сотрудников будут принимать директора автотранспортных предприятий. По остальным жалобам все еще идут проверки.

Фото: АТП РТ

Среди обращений есть жалобы на то, что кондуктор просит дать 30 рублей наличными вместо оплаты картой, по поводу билета кондуктор дал отчет за смену: «новый вид билета». Также среди жалоб есть такие: кондуктор дает сдачу 20 рублей вместо 15 рублей, но без билета.

По итогам апреля, ассоциация определит пассажира, кому именно выдаст проездной на месяц.

Ранее в Казани вручили безлимитные проездные билеты пассажирам, которые помогли выявить кондукторов-нарушителей.



Ольга Плешкова