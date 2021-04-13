В Татарстане законтрактовали дорожные работы на 12 млрд рублей — это много или мало?

В Татарстане на работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году потратят более 12 млрд рублей. Контракты заключены на ремонт 90 дорожных объектов. Из федерального бюджета будет выделено 9,1 млрд рублей, а из регионального — 3 млрд рублей. Из этих контрактов четыре продолжат исполнять и в 2022 году.

«Будут отремонтированы 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 64,9 км. В частности, участки автодорог Казань — Шемордан, Набережные Челны — Водозабор — Ильбухтино — Калмия — Мензелинск — Биюрган, М-7 «Волга» — Старая Матвеевка, Арск — Большая Атня, Заинск — Бухарай и другие», — заявили в пресс-службе.

23 объекта общей протяженностью 61,6 км отремонтируют в Казанской агломерации. В Набережночелнинской агломерации — четыре объекта протяженностью 48,4 км, в Нижнекамской агломерации — четыре объекта протяженностью 11,1 км, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ

Фото: dorogi.tatarstan.ru

12 млрд рублей на ремонт дорог — это:

— 218 км отремонтированных дорог, сообщили в Минтрансе РТ — по 55 млн рублей на километр.

— Почти в два раза меньше, чем бюджет на ремонт дорог в Москве: в текущем году он составил 23,7 млрд рублей.

— В 29 раз меньше, чем планировал выделить Росавтодор в 2021 году на ремонт дорожной сети в стране, — всего собирались выделить 348,1 млрд рублей.



— Почти в 12 раз больше, чем выделили Башкирии на ремонт трассы М-5, — всего запланировано выделить 1,15 млрд рублей.

— В полтора раза больше, чем составляет бюджет программы «Наш двор» в Татарстане в 2021 году, — это 8 млрд рублей.



— В 24 раза больше, чем стоил ремонт «самой убитой» улицы Казани — Магистральной, которую чинили за 620 млн рублей.

— Но на 5 млрд меньше, чем стоит строительство одного Вознесенского тракта: общая стоимость этой дороги, которая протянется на 12 км, оценивается в 17 млрд рублей.

Алексей Нечаев