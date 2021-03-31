Врач из «красной» зоны объяснил, зачем привился от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время эфира на тему «Внутри «красной» зоны» спросила у врача-ортопеда, сменившего профиль в период пандемии, Саяра Сиразетдинова, почему он сделал прививку от COVID-19. Он работает во временном «ковидном» госпитале в РКБ.

Врач отметил, что решение было объективное. «В июле 2020 года я переболел в легкой форме COVID-19. Болел в течение двух недель. В ноябре и декабре я сдавал тест на антитела. Антитела были. В марте 2 числа я сдавал повторно тест. Результат оказался отрицательный. В связи с чем мною было принято решение о вакцинации. 12 марта был первый этап вакцинации, 2 апреля я собираюсь на второй этап», — пояснил Сиразетдинов.

Он заявил, что перенес вакцинацию нормально. В день проведения прививки поднялась температура до 37 градусов. «На следующий день никаких симптомов не было. Я спокойно пошел на работу», — подытожил врач.



Ранее Доктор Хусейн Хусамелдин Сулайман, работающий с октября 2020 года в поликлинике №7 Челнов, привился вакциной «Спутник V».

