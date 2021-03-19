В Минкультуры РТ рассматривается вопрос установки 13 монументальных произведений
Экспертная комиссии по монументальному искусству при Министерстве культуры РТ работает над вопросами установки 13 монументальных произведений. Четыре из них планируется установить за пределами Татарстана.
В частности, монументальные произведения появятся в Казани, Пестречинском районе РТ, Сахалинской области, республиках Алтай и Крым, а также в Белоруссии.
Также в Минкультуры РТ обсуждаются вопросы установки в Казани мемориальных досок. Ими планируется увековечь память актерам Халилю и Исламие Махмутовым, певцам Идеалу Ишбулякову, Азаду Аббасову, Вафире Гиззатуллиной, государственному деятелю Шакиру Ахтямову, поэтам Хади Такташу, Фатиху Кариму и дирижеру Фуату Мансурову, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, что с 2016 по 2020 годы по рекомендациям комиссии по мемориальным доскам в Татарстане установили 34 мемориальные доски.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установке в казанском парке Победы памятника «После боя», посвященного воинам-интернационалистам.
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