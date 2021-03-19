В Минкультуры РТ рассматривается вопрос установки 13 монументальных произведений

Фото: Максим Платонов (архив)

Экспертная комиссии по монументальному искусству при Министерстве культуры РТ работает над вопросами установки 13 монументальных произведений. Четыре из них планируется установить за пределами Татарстана.

В частности, монументальные произведения появятся в Казани, Пестречинском районе РТ, Сахалинской области, республиках Алтай и Крым, а также в Белоруссии.

Также в Минкультуры РТ обсуждаются вопросы установки в Казани мемориальных досок. Ими планируется увековечь память актерам Халилю и Исламие Махмутовым, певцам Идеалу Ишбулякову, Азаду Аббасову, Вафире Гиззатуллиной, государственному деятелю Шакиру Ахтямову, поэтам Хади Такташу, Фатиху Кариму и дирижеру Фуату Мансурову, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что с 2016 по 2020 годы по рекомендациям комиссии по мемориальным доскам в Татарстане установили 34 мемориальные доски.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установке в казанском парке Победы памятника «После боя», посвященного воинам-интернационалистам.



Татьяна Демина