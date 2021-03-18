В Роспотребнадзоре объяснили колебания уровня заболеваемости COVID-19 за неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 24» объяснила колебания уровня заболеваемости коронавирусом за неделю:



«Безусловно, ситуация эпидемическая стабилизируется, если мы говорим сегодня о COVID-19. Количество заболевших ежедневно снижается. У нас есть в течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но не с эпидпроцессом».



Напомним, что в понедельник, 15 марта, в России зафиксировали 9 437 новых заразившихся коронавирусом, во вторник, 16 марта — 9 393, в среду, 17 марта, — 8 998. Сегодня в России выявлено 9 803 новых заболевших COVID-19.