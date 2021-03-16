За год цены на жизненно важные лекарства в России увеличились на 4,9%

В 2021 году цены на жизненно важные лекарства в России увеличились на 4,9%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%», — цитирует его «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) пересматриваются Федеральной антимонопольной службой. Стоимость на препараты из списка регулируется государством.

В прошлом году правительство России ввело новый механизм по регулированию цен на жизненно необходимые лекарства. Эта мера вводится для улучшения доступа населения к жизненно важным препаратам.