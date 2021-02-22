В Германии обещали поднять вопрос о водной блокаде Крыма в парламенте

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт партии «Альтернатива для Германии» заявил о намерении поднять вопрос об устроенной Украиной водной блокаде Крыма в стенах немецкого парламента, назвав методы Украины «средневековыми».



«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов. Я попрошу правительство оценить эффективность наших инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве», — приводит РИА Новости слова Гердта.

Фото: wikipedia.org / DiscoverWithDima

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией подачу воды прекратили в одностороннем порядке.

Россия в Совете Безопасности ООН поднимала вопрос о водной блокаде Крыма, осуществляемой украинской стороной, еще в 2016 году. Комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму. В резолюции утверждается, что в Крыму ущемляются права крымско-татарского народа и других меньшинств.

Маргарита Головатенко