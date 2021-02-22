Армения заинтересована в расширении российской военной базы

Армения высказала заинтересованность в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.



«Армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — приводит слова министра «РИА Новости».

Также он сообщил, что руководство Минобороны РФ учло военно-политические реалии в регионе и сделало правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы.

Напомним, в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Армянской и Азербайджанской сторонами. Предпринимались попытки по заключению перемирия. Успешным оказалось трехстороннее соглашение с Россией. В январе президент РФ Владимир Путин заявлял, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются.

В конце января в районе населенного пункта Киямаддинли открылся совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Маргарита Головатенко