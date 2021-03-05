Мишустин: основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен быть завершен до осени

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Основной объем массовой вакцинации от коронавируса в России должен быть завершен до осени. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения центра «Вектор».

Как пишет ТАСС, глава кабмина подчеркнул важность масштабирования результатов работы по созданию вакцины «ЭпиВакКорона»: «Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются... Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет».



Напомним, массовая вакцинация населения от СOVID-19 в России и Татарстане стартовала 18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о планах за год прививочной кампании от коронавируса привить около 60% населения России.

В Татарстане от COVID-19 планируется привить 1,6—1,7 млн человек. Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» в Татарстан ожидается в марте.