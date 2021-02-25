В Челнах зарегистрировали снижение младенческой смертности в 2020 году

В прошлом году в Набережных Челнах зарегистрировали снижение младенческой смертности на 36,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил глава горздрава Александр Николаев на заседании медицинского совета Управления здравоохранения.

Младенческая смертность снизилась в 2019 году на 6,5%, в 2020 — 4%. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе всех учреждений республики, главных внештатных специалистов Минздрава РТ, заявил Николаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в прошлом году диспансеризацию в Челнах прошли 54 996 человек, из них на второй этап диспансеризации по медицинским показаниям направили около 9 тыс. человек. Медики всего зарегистрировали 50,5 тыс. заболеваний, из них впервые врачи выявили порядка 2 313 заболевания.

На первом месте по числу выявленных заболеваний остаются заболевания системы кровообращения (42%), на втором месте — болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (17%), на третьем месте — болезни костно-мышечной системы (16,3%), на четвертом месте — заболевания органов пищеварения (11,2%), сообщает пресс-служба мэрии Челнов.



В автограде по итогам прошлого года показатель смертности составил 10,9 случая на 1 тыс. населения. В Татарстане уровень смертности составил 13,9 случая на 1 тысячу населения, в РФ — 14,5. Причины смерти: заболевания сердечно-сосудистой системы (51%), злокачественные новообразования (16%), болезни органов дыхания (10%).

