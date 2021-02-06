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Следствие выясняет обстоятельства вынужденной посадки самолета Москва — Магнитогорск

13:24, 06.02.2021
Следствие выясняет обстоятельства вынужденной посадки самолета Москва — Магнитогорск
Фото: realnoevremya.ru

Около пяти утра 6 февраля самолет «Embraer 190" авиакомпании «Икар», летевший рейсом 339 из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорте «Стригино» Нижнего Новгорода. Причиной стали трещины в лобовом стекле воздушного судна.

На борту самолета находился 61 пассажир, в числе которых трое детей. Они отправлены в Магнитогорск другим рейсом, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: instagram.com

Ранее сообщалось, что самолет «Сухой суперджет 95» авиакомпании «Азимут», летевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде.

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