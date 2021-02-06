Следствие выясняет обстоятельства вынужденной посадки самолета Москва — Магнитогорск
Около пяти утра 6 февраля самолет «Embraer 190" авиакомпании «Икар», летевший рейсом 339 из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорте «Стригино» Нижнего Новгорода. Причиной стали трещины в лобовом стекле воздушного судна.
На борту самолета находился 61 пассажир, в числе которых трое детей. Они отправлены в Магнитогорск другим рейсом, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что самолет «Сухой суперджет 95» авиакомпании «Азимут», летевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде.ОбществоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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