Летевший в Ростов-на-Дону самолет совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде
Самолет «Сухой суперджет 95» авиакомпании «Азимут», летевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
На борту находились 84 пассажира, посадка была благополучной.
В аэропорт выехал заместитель и помощник Нижегородского транспортного прокурора. По поручению Приволжского транспортного прокурора запущена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав потребителей.
Ранее сообщалось, что самолет Москва — Йошкар-Ола совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Казани из-за плохой погоды.ОбществоБизнесТранспорт
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