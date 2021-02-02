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Летевший в Ростов-на-Дону самолет совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

09:06, 02.02.2021
Летевший в Ростов-на-Дону самолет совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде
Фото: realnoevremya.ru

Самолет «Сухой суперджет 95» авиакомпании «Азимут», летевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

На борту находились 84 пассажира, посадка была благополучной.

В аэропорт выехал заместитель и помощник Нижегородского транспортного прокурора. По поручению Приволжского транспортного прокурора запущена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав потребителей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Йошкар-Ола совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Казани из-за плохой погоды.

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