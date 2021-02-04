Перерасчета счетов за отопление в Татарстане не будет

Оснований для перерасчета счетов за отопления в Татарстане нет, так как начисление происходит автоматически. Об этом заявил заместитель директора по биллингу и реализации электрической энергии физически лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин.

«У нас все формулы, вся цепочка передачи показаний — все это происходит без участия человеческого фактора. Поэтому нарушений не было. Мы специально смотрели — вдруг было человеческое вмешательство. Такого нет. Поэтому оснований для перерасчета в Татарстане на сегодняшний день нет», — прокомментировал он.

Фото: Максим Платонов

Ранее в исполкоме Набережных Челнов были подведены итоги прокурорской проверки по многочисленным жалобам жителей автограда на высокие декабрьские платежи по ЖКХ. Как выяснило «Реальное время», прокурорам действительно удалось найти случаи необоснованно высоких начислений за отопление — но речь идет о нескольких домах.



При этом прокуратура в выводах по итогу проверки подтверждает ранее озвученную позицию Минстроя республики, а также властей города — основной причиной роста потребления тепловой энергии и, как следствие, платежей является низкая температура воздуха — как в сравнении с ноябрем-2020, так и с декабрем-2019.



Александр Артемьев