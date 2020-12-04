В Татарстане разработали концепцию полилингвального дошкольного образования
Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин в прямом эфире по вопросам дошкольного и школьного образования рассказал о разработке Концепции полилингвального дошкольного образования.
«Если в последние годы основной акцент мы делали на билингвальном образовании дошкольников, то сегодня актуальными становятся задачи полилингвального образования детей начиная с дошкольного возраста», — отметил он.
По словам Хадиуллина, в концепции сделаны акценты на создании условий для обучения и воспитания на русском, татарском и английском языках.
Кроме того, глава министерства рассказал, что сейчас ведутся работы по подбору квалифицированных педагогов, разрабатываются образовательные программы.
Напомним, ранее «Реальное время» беседовало с зампредседателя Госсовета РТ Татьяной Ларионовой, которая высказалась за увеличение количества полилингвальных комплексов в Татарстане.ОбществоОбразование Татарстан
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