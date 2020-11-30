Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей версии переговоров с президентом России Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

По словам политика, 19 октября ему позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян и заявил, что войну надо остановить. Такого же мнения придерживались экс-лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян.

Пашинян созвонился с Путиным. Российский лидер отметил, что это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений. Таким образом, предлагалось отложить вопрос о статусе, передать регионы (Азербайджану, — прим. ред.) и разместить российских миротворцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр Армении заявил, что миротворцев следует разместить вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Путин согласился, и политики договорились созвониться еще раз после всех обсуждений.

На следующий день президент России позвонил и сообщил, что Алиев согласился. Однако миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а по фактической линии соприкосновения, так как азербайджанцы не соглашаются отходить от позиций в Гадруте и Талише. Армянской стороне следовало взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши.

«Таким образом, перемирие стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, (он, — прим. ред.) сказал, что это логично и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях», — написал Пашинян в Facebook.

Проблема заключалась в том, что в этом случае азербайджанское население Шуши превысило бы 90% и они бы контролировали дорогу в Степанакерт. Пашинян считает, что если бы согласился на «сдачу Шуши», Баку стали бы требовать контроля над автодорогой Кармир Шука — Шуши. А на тот момент были потеряны Джабраил, Гадрут и ряд прилегающих к нему сел, Физули, Талиш, а также сорваны две договоренности о гуманитарном перемирии 10 и 17 октября, достигнутые при посредничестве России и Франции.

В середине ноября президент России Владимир Путин объяснил, почему боевые действия в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре. Российский лидер рассказал, что у него получилось убедить азербайджанского коллегу Ильхама Алиева прекратить бои при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против.



10 ноября по итогам переговоров в Москве Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня в Нагорном Карабахе.



Татьяна Леухина