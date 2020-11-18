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Путин рассказал, почему бои в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре

06:17, 18.11.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Путин рассказал, почему бои в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил, почему боевые действия в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре.

У него получилось убедить азербайджанского коллегу Ильхама Алиева прекратить бои при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против.

«Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — передает RT слова главы государства.

Фото: realnoevremya.ru архив

Отказ Армении от соглашения, которое было подписано 10 ноября, было бы для нее самоубийством: вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шуши, возможно, они могли взять Степанакерт и двинуться дальше, поэтому прекратить бои было в интересах Еревана.

Обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в «предательстве» не имеют под собой оснований, самое важное — что в регионе удалось остановить кровопролитие, считает Путин.

Также он рассказал о роли Турции в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

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