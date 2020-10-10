Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

По итогам переговоров в Москве, Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня в Нагорном Карабахе.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — цитирует «РИА Новости» принятое сторонами конфликта заявление.

Азербайджан и Армения договорились приступить к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса».



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В документе отмечается, что документ принят в ответ на обращение президента России Владимира Путина в соответствии с договоренностями глав государств РФ, Армении и Азербайджана.

Вчера министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Зограб Мнацаканяна встретились в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым для переговоров по Нагорному Карабаху.

