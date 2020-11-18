Совфед дал согласие на использование военных сил России в Нагорном Карабахе
Совет Федерации России дал согласие на использование вооруженных сил России для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Соответствующее обращение совету направлял президент России Владимир Путин, пишет RT.
Вчера президент России Владимир Путин объяснил, почему бои в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре. По его словам, против этого выступила Армения.ОбществоВласть
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