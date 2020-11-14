В казанском поселке может насмерть замерзнуть лебедь, который не может покинуть озеро — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В казанском поселке Отары лебедь по неизвестной причине не может улететь с озера, покрывающегося льдом. Об этом сообщили в соцсетях.

Лебедь остался один, его сородичи уже улетели.

«Он по каким-то причинам не может улететь, бьется грудью об лед. Сегодня ночью будет -13, он замерзнет и умрет!» — написала пользовательница, попросив помощи по спасению лебедя.

Год назад в Набережных Челнах жители так же спасали одинокого лебедя.

