МИД РФ: Россия окажет Еревану необходимую помощь, если бои будут на территории Армении

Россия окажет Еревану необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в МИД РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести консультации по вопросу помощи, которую Россия могла бы оказать республике на основании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

wikimedia.org Anastasia Akimova

Позиция Москвы по этому вопросу соответствует положению данного документа, сообщили в ведомстве. В ряде статей договора говорится о конкретных действиях в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга, передает «РИА Новости».

Дипломаты призвали стороны прекратить огонь и возобновить переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия изначально заявляла о возможности передачи Азербайджану «пяти и еще двух» районов, занятых Арменией.

