Пашинян заявил о «ключевом моменте» войны в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Никол Армении Пашинян рассказал об успехах армии в южном направлении.

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — рассказал он РБК.



План военных Нагорно-Карабахской республики заключался в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта), и заманить туда большие силы азербайджанской армии. Вчера вечером они туда пришли, а уже сегодня утром по военным Азербайджана был нанесен сокрушительный удар. Большая часть азербайджанской техники была уничтожена и брошена азербайджанской стороной, сообщил Пашинян.



