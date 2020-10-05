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Общество

Иран разработал план по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

17:34, 05.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе 1
Иран разработал план по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе
Фото: Фото: youtube.com / скриншот

Иран разработал план по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению Министерства иностранных дел республики, спор Армении и Азербайджана не решить военным путем.

«Уважая территориальную целостность Азербайджана и необходимость вывода войск из оккупированных городов, мы подчеркиваем, что военный конфликт должен быть незамедлительно остановлен для начала всеобъемлющего политического диалога», — цитирует «РИА Новости» представитель министерства иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде.

Фото: realnoevremya.ru

Он заявил, что план, подготовленный Ираном, будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона.

В Азербайджане готовы прекратить огонь, если Ереван представит «временную повестку вывода войск с оккупированных территорий».

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:31
    чужих военных на территории Азербайджана быть не может - просто никак... у страны есть своя армия - доказано... оккупантов пора выгнать - 30 лет оккупируют...
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