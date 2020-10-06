В Кремле ответили на просьбу Варданяна помочь в решении конфликта в Нагорном Карабахе

Президенту России Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Враданяна, попросившего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он назвал понятным эмоциональный фон подобных обращений. Сейчас все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновления переговоров между сторонами: «Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», передает РБК слова Пескова.



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Вчера бизнесмен и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян записал видеообращение, в котором попросил президента России Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт.

