В центре Казани нашли древнюю булыжную мостовую

Фото: Юлия Жизневская

В Казани на улице Университетская в ходе ремонтных работ обнажилась древняя булыжная дорога. Об этом сообщают очевидцы, выложившие фотографии в соцсети.



«Под слоем современного асфальта можно увидеть фрагмент исторической мостовой. Сходите, посмотрите, — обращается автор снимков к казанцам, — Не затягивайте, это явно просто аварийные работы и скоро закроют».

На фото видно огороженный дорожной сеткой участок улицы Университетская поблизости от пересечения с Профсоюзной, а также вырытую траншею, которая и обнажила древнюю мостовую.



Прошлым летом, как писало «Реальное время», у казанцев вызвала большой ажиотаж другая старинная дорога из булыжника, которую нашли на Волге из-за сильного обмеления реки.