ООН: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на лекции, посвященной памяти Нельсона Манделы.

«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — цитирует его ТАСС.

По словам генсека ООН, шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов.

В начале июля бизнесмен Илон Маск стал богаче на $5,2 млрд благодаря росту стоимости акций Tesla. В сумме его состояние на тот момент оценивалось в $46,3 млрд. Сейчас оно составляет $69,2 млрд.