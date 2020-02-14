Ландыш Нигматжанова решила доказать влияние Иркэ в «Барс-Медиа» с помощью детектора лжи

Фото: Екатерина Аблаева

Сегодня 10 бывших артистов «Барс-Медиа» собрались в студии телепередачи, чтобы рассказать свою историю взаимоотношений с певицей Иркэ и руководством компании.

Артисты решили доказать, что Иркэ действительно влияет на политику «Барс-Медиа» через Дину Гараеву, которая управляет компанией вместе с дядей. По словам артистов, в холдинге им создали такие условия, что работать вместе они не могут. Причиной они назвали тотальный контроль, который Иркэ осуществляет в отношении директора компании.

Певица Ландыш Нигматжанова ответила на вопросы на детекторе лжи. Как рассказала подруга генерального директора «Барс-Медиа» Дины Гараевой Миляуша, Иркэ имеет такое влияние на Дину, что та даже закупает ей домой продукты. Миляуша рассказала, что с Диной не ссорилась, но если раньше они активно общались и даже вместе держали пост, то сейчас лишь иногда поздравляют друг друга с праздниками.

«Окружение Дины пыталось объяснить ей, что ей нужно строить свою семью. Но Дина сильно изменилась внутренне в последнее время», — описала она ситуацию.

Влияние Иркэ в «Барс-Медиа» подтвердил и отец Дины. В студии показали ролик с его участием, в котором он признается, что жалеет о скандале с дочерью. Также он подтвердил сильное влияние артистки в холдинге.



Ранее Нигматжанова обвинила Иркэ в развале «Барс-Медиа».

