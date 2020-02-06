Чистая прибыль «Лизинговой компании «КАМАЗ» составила 1,1 млрд рублей

Доходы «Лизинговой компании «КАМАЗ» в 2019 году возросли на 52%, а чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза и составила 1,1 млрд рублей. Такие цифры озвучил гендиректор компании Андрей Гладков.

По итогам за 2019 год рост объема реализации автотехники КАМАЗ вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году «Лизинговая компания «КАМАЗ» вошла в тройку лидеров рынка лизинга в сегменте грузового автотранспорта по показателям «объем нового бизнеса» и «объем лизингового портфеля» и поднялась сразу на три позиции в общем рэнкинге лизинговых компаний по показателю «объем нового бизнеса», переместившись с 16-го на 13-е место (согласно действующим рэнкингам рейтингового агентства «Эксперт РА» за 9 месяцев 2019 года), передает пресс-служба автогиганта.



Ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу.

