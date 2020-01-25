В Татарстане назвали лауреатов премии «Студент года-2019»

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В Казани состоялся финал республиканской премии для обучающихся по образовательным программам высшего образования «Студент года РТ-2019». Главный приз — гран-при — вручил Президент РТ Рустам Минниханов. Его обладателем стал студент Казанского федерального университета Камолиддин Бобохонов, он получил возможность пройти обучение в любом университете мира.

Призовой фонд премии «Студент года РТ-2019» составит 305 тыс. рублей. Победители в 17 номинациях получат по 15 тыс. рублей, обладатель гран-при — 50 тыс. рублей.



Победителями в номинациях стали: