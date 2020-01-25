В Татарстане назвали лауреатов премии «Студент года-2019»
В Казани состоялся финал республиканской премии для обучающихся по образовательным программам высшего образования «Студент года РТ-2019». Главный приз — гран-при — вручил Президент РТ Рустам Минниханов. Его обладателем стал студент Казанского федерального университета Камолиддин Бобохонов, он получил возможность пройти обучение в любом университете мира.
Призовой фонд премии «Студент года РТ-2019» составит 305 тыс. рублей. Победители в 17 номинациях получат по 15 тыс. рублей, обладатель гран-при — 50 тыс. рублей.
Победителями в номинациях стали:
- «Студенческая организация года» — турклуб Alter Ego (КФУ);
- «Студенческий творческий клуб года» — Казанский государственный энергетический университет;
- «Студенческий совет общежития года» — КФУ;
- «Спортсмен года» — Екатерина Ласкова (КФУ);
- «Спортивный студклуб года» — Kronos (Казанский научно-исследовательский технический университет);
- «Доброволец года» — Булат Аюпов (Нижнекамский химико-технологического институт КНИТУ);
- «Иностранный студент года» — Дамар Диляра (КФУ);
- «Студенческое СМИ года» — новостной молодежный медиапортал Студпроф.рт (КФУ) и студенческий пресс-центр КГМУ.
- «Журналист года» — Татьяна Иванова (КНИТУ-КАИ);
- «Орган студенческого самоуправления года» — студсовет Казанского инновационного университета им. Тимирясова;
- «Староста года» — Тимур Хабибуллин (КФУ);
- «Студенческая научная организация года» — КГЭУ;
- «Интеллект года» — Раиль Зиннуров (Казанский государственный медицинский университет);
- «Творческая личность года» — Айдар Камалетдинов (ТИСБИ);
- «Студенческий творческий коллектив года» — «Im age» (КФУ);
- «Студенческий проект» —дисконтная программа Profкарта (КФУ);
- «Общественник года» — Данилу Шейко из ТИСБИ.
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