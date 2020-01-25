Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до -6 градусов

В субботу, 25 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах метель, гололед.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -1°С до -6°С. В Казани возможно от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться около -3°С до -5°С .

