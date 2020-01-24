МЧС Татарстана предупредило о метели с ухудшением видимости до 1—2 км

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 24 января до 18.00 25 января.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный западный ветер порывами до 16 м/с, гололед. На дорогах сильная гололедица.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казани на февраль. По прогнозам, ожидаются слабые морозы, холоднее -15 градусов не будет. В целом температура воздуха в столице Татарстана в феврале будет немного ниже, чем в январе.