Новости общества

16:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Татарстана предупредило о метели с ухудшением видимости до 1—2 км

14:45, 24.01.2020
МЧС Татарстана предупредило о метели с ухудшением видимости до 1—2 км
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 24 января до 18.00 25 января.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный западный ветер порывами до 16 м/с, гололед. На дорогах сильная гололедица.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казани на февраль. По прогнозам, ожидаются слабые морозы, холоднее -15 градусов не будет. В целом температура воздуха в столице Татарстана в феврале будет немного ниже, чем в январе.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров