МЧС Татарстана предупредило о метели с ухудшением видимости до 1—2 км
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 24 января до 18.00 25 января.
По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный западный ветер порывами до 16 м/с, гололед. На дорогах сильная гололедица.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казани на февраль. По прогнозам, ожидаются слабые морозы, холоднее -15 градусов не будет. В целом температура воздуха в столице Татарстана в феврале будет немного ниже, чем в январе.Общество Татарстан
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