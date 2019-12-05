Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре и гололеде

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий 5 и 6 декабря.

На территории Татарстана и в Казани ночью ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км, а ночью и днем — сильный ветер порывами до 15—20 м/с (в Казани до 15—18 м/с). На дорогах сильная гололедица.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд дал предварительный прогноз на декабрь. По данным синоптиков, в первый зимний месяц температура будет скачкообразно меняться. В итоге средняя температура окажется выше нормы.