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На озере Кабан спасли еще одного лебедя-«отшельника»

23:15, 30.11.2019
На озере Кабан спасли еще одного лебедя-«отшельника»
Фото: скриншот видео

На озере Кабан спасли еще одного, третьего лебедя-«отшельника». Его также выловили и передали в зооботсад.

Напомним, ранее сюда привозили уже двух лебедей из Автограда.

Как сообщается в официальном аккаунте озера Кабан, у многих возникли предположения, что птица также попала в столицу Татарстана из Набережных Челнов.

Ситуация на водоеме осложнилась тем, что на озере уже живет семья лебедей-шипунов, у которых есть все необходимое. «Местные» птицы не подпускали их к себе, дрались, из-за чего прибывшим лебедям приходилось скитаться по озеру без еды и тепла.

Отмечается, что у птицы повреждено крыло. Птицу выловили совместно с сотрудниками МЧС РТ и отвезли на передержку в зооботсад.

Общество Татарстан
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