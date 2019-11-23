В Казани представят книгу об автопробеге «Тотального диктанта»

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 23 ноября, в Казани пройдет выставка по итогам автопробега «Тотального диктанта 2019". На мероприятии представят книгу «Тотальные истории», посвященную автопробегу от Владивостока до Таллина.

Мероприятие состоится «Культурном центр им. А.С. Пушкина»на ул. Карла Маркса, 26, сообщают организаторы.



Книгу «Тотальные истории: о том, как живут и говорят по-русски» написали по итогам Тотального путешествия — 2019, во время которого экипаж преодолел 13 тыс километров, разделяющих две столицы акции — Владивосток и Таллин.

Ранее сообщалось,что Казань претендует на звание столицы Всемирной акции «Тотальный диктант» в 2020 году.

