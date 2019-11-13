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Депутат Госдумы предложил пересмотреть правила перевозки животных после инцидента с толстым котом

12:47, 13.11.2019
Депутат Госдумы предложил пересмотреть правила перевозки животных после инцидента с толстым котом
Фото: facebook.com/mikhail.galin.7

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву вернуть хозяину толстого кота Виктора аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

По мнению политика, в случаях, когда нет возможности сдать животное в багаж из-за состояния здоровья или длительного перелета, нужно иметь возможность заплатить за перевес и везти его с собой, пишет «РИА Новости».

Напомним, о том, что пассажир Михаил Галин не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца, написал сам молодой человек в Facebook. Он рассказал, что для того, чтобы попасть на рейс, кота Виктора на контрольном взвешивании подменила кошка-дублер Фиби.

В итоге «Аэрофлот» исключил владельца кота Виктора из бонусной программы за данный инцидент.

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