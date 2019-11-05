Путин пообещал провести в Казани заседание Совета по русскому языку

Директор ИФМК КФУ Радиф Замалетдинов предложил провести в 2020 году расширенное выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию русского языка на базе Казанского федерального университета.



«Приглашаете, приедем», — ответил президент России Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Также Замалетдинов предложил закрепить за федеральными университетами статус опорных вузов по организации продвижения русского языка за рубежом и распределить между ними «геополитические зоны влияния». По его словам, Казанский федеральный университет мог бы включить в свою сферу ведения такую работу в странах тюркоязычного и исламского мира.

Отметим, что на заседании совета Путин также рассказал о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку.