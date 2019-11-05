Президент России рассказал о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку

Президент России Владимир Путин заявил, что русскому языку объявили войну «пещерные русофобы». По его словам, «в некоторых странах это становится официальной государственной политикой».

В ходе заседания совета по русскому языку в Кремле он отметил, что на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение» языка и литературы. Сейчас же наблюдаются попытки искусственно, грубо и абсолютно бесцеремонно «сократить пространство русского языка, пишет RT.

Ранее профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов раскритиковал современный русский язык, назвав его «убогим».