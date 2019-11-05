Президент России рассказал о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку
Президент России Владимир Путин заявил, что русскому языку объявили войну «пещерные русофобы». По его словам, «в некоторых странах это становится официальной государственной политикой».
В ходе заседания совета по русскому языку в Кремле он отметил, что на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение» языка и литературы. Сейчас же наблюдаются попытки искусственно, грубо и абсолютно бесцеремонно «сократить пространство русского языка, пишет RT.
Ранее профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов раскритиковал современный русский язык, назвав его «убогим».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым