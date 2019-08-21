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Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года

19:19, 21.08.2019
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин считает, что пока преждевременно говорить о том, что он будет делать по истечении второго срока в 2024 году.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», — передает его слова «РИА Новости».

Так глава государства ответил на вопрос во время пресс-конференции, организованной после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Следом за переговорами лидеры двух стран отправятся на рабочий обед в крепость Свеаборг. Протокол встречи предусматривает беседу президентов один на один.

Ранее сообщалось,что 54% россиян выступают за президентство Путина и после 2024 года.

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