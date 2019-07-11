Гидрометцентр РФ возглавил бывший глава департамента «Ростелекома»
Экс-руководителя департамента перспективного развития «Ростелекома» Александра Снытко назначили главой Гидрометцентра России.
Об этом заявила представитель ведомства Оксана Пивцаева. Она добавила, что предыдущий руководитель Гидрометцентра Дмитрий Киктев продолжит работу в качестве заместителя директора, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым