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Гидрометцентр РФ возглавил бывший глава департамента «Ростелекома»

22:58, 11.07.2019
Гидрометцентр РФ возглавил бывший глава департамента «Ростелекома»
Фото: пий-хемский.рф

Экс-руководителя департамента перспективного развития «Ростелекома» Александра Снытко назначили главой Гидрометцентра России.

Об этом заявила представитель ведомства Оксана Пивцаева. Она добавила, что предыдущий руководитель Гидрометцентра Дмитрий Киктев продолжит работу в качестве заместителя директора, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО.

Общество
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