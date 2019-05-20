Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты

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Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации попросил чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах.



«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — сказал он в обращении к украинцам.

Ранее сегодня Зеленский вступил в должность президента Украины. Он уже объявил о роспуске Верховной рады.