В Татарстане ограничат движение в Аксубаевском районе до 1 октября

С 20 мая по 1 октября текущего года будет ограничено движение в Аксубаевском районе Татарстана.

В связи с проведением ремонтных работ для автотранспорта будет закрыта дорога Аксубаево — Емелькино на участке от 7,4 км до 16,7 км. Для объезда водителям предлагаются трассы Аксубаево — Нурлат, Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Татарская Майна и Емелькино — Старый Татарский Адам, передает Tatcenter.

Схема объездного движения согласована с Госавтоинспекцией Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что на подъезде к аэропорту Казани на пять дней ограничат движение грузовиков.