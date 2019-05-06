В России появится единый реестр населения

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в России появится единый реестр населения.



Мишустин рассказал президенту РФ о том, что с 1 октября 2018 года начала работу единая система записи актов гражданского состояния, оператором ведения которой является ФНС. В ней зарегистрировано уже около 2,7 млн записей актов гражданского состояния.

«Этой работой занимаются субъекты РФ в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения РФ», — приводит слова главы ФНС пресс-служба Кремля.

Ранее эксперты назвали российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения.